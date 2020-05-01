ЛДПР взяла под опеку брянские многодетные семьи
Международный день защиты детей в этом году пройдет на Брянщине без публичных мероприятий – они запрещены из-за коронавируса. Но, как заверили нас в штабе регионального отделения ЛДПР, пандемия не станет препятствием для активистов партии. Традиционная поддержка многодетных семей под эгидой депутата Госдумы Бориса Пайкина и лидера фракции ЛДПР в региональном заксобрании Сергея Антошина будет оказана к 1 июня, но в несколько измененном формате.
В прежние годы партия добрых дел – народный титул регионального отделения ЛДПР в Брянской области – отмечала эту дату масштабными праздниками с большим стечением детворы, клоунами и аниматорами, подарками и сладкими угощениями. Причем эти мероприятия проводились не только в брянских парках, но и в райцентрах. Сейчас же организаторы решили сосредоточиться на материальной поддержке именно семей, ведь не секрет, что для многих многодетных сейчас на первый план вышло выживание в сложных условиях самоизоляции.
Начиная с 25 мая и вплоть до 1 июня, депутаты и волонтеры ЛДПР лично развозят продуктовые наборы многодетным семьям по всей области. В первые три дня ежедневно в областном центре работали 5-6 экипажей, и, по состоянию на утро 28 мая, все семьи из брянского списка были навещены. Сейчас начата работа по адресам, расположенным во всех районах области.
«В общей сложности к 1 июня мы навестим с подарками свыше 2000 многодетных семей по всей Брянской области, - говорит Сергей Антошин. – Разумеется, даже при наших возможностях и старании, нам не под силу охватить буквально всех, кому нужна сейчас помощь. В этом направлении мы строим работу следующим образом: формируем список нуждающихся в поддержке семей из тех, кто обращается к нам за помощью. Такие обращения поступают в областной и районные штабы ЛДПР, многие семьи приходят на личный прием к Борису Романовичу Пайкину, ко мне, к другим нашим депутатам разных уровней. И потом на основе этого списка многодетных семей, мы адресно и регулярно оказываем им помощь: к Новому году, к началу учебного года, к 1 июня, к другим датам. Разумеется, этот список мы будем расширять, вам нужно только к нам обратиться удобным для вас способом».
Отметим, что с начала режима самоизоляции это уже третья волна оказания продовольственной помощи от Бориса Пайкина и Сергея Антошина. Ранее свыше 2000 наборов получили пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи Брянщины.
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