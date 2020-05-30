Руководители региональной организации ЛДПР поздравили брянцев с Днем защиты детей
Лидеры региональной организации ЛДПР поздравили жителей Брянщины с Днем защиты детей, который отмечается в понедельник, 1 июня.
«Дорогие друзья!
Уважаемые жители Брянской области!
Праздник, который мы отмечаем в первый день лета - Международный день защиты детей – служит всем нам напоминанием об ответственности за подрастающее поколение. От того, какими вырастут наши дети, зависит наше с вами будущее, завтрашний день нашего региона и всей великой России.
Именно поэтому приоритетной задачей региональных и федеральных властей должно быть обеспечение защиты материнства и детства, создание условий для гармоничного и полноценного развития самых юных граждан нашей страны.
Желаем в этот день здоровья и благополучия мамам и папам, бабушкам и дедушкам, всем, кто посвятил себя заботе о детях. Пусть ваши воспитанники неизменно радуют вас своим успехами, растут крепкими и всесторонне развитыми людьми. А всем юным брянцам желаем солнечного лета, отличного настроения и счастью в окружении любящей семьи», — говорится в поздравлении депутаат Государственной думы ФС РФ Бориса Пайкина и руководителя фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергея Антошина.
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