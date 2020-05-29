Брянские дети встретили 1 июня с подарками от ЛДПР
Порядка двух тысяч многодетных семей Брянщины в канун праздника 1 июня получили ощутимую поддержку, особенно значимую на фоне пандемии коронавируса. Итоги акции, приуроченной к Международному дню защиты детей, подвели в региональном отделении ЛДПР.
В период с 25 мая до 1 июня депутаты и волонтеры ЛДПР лично развозили продуктовые наборы многодетным семьям по всей области. Акция проходила под эгидой депутата Госдумы Бориса Пайкина и лидера фракции ЛДПР в региональном заксобрании Сергея Антошина. В общей сложности поздравления и подарочные наборы с продуктами первой необходимости были доставлены примерно двум тысячам брянских семей.
«В этом году, по понятным причинам, мы не смогли провести наши приуроченные к Международному дню защиты детей акции с прежним размахом, — говорит Сергей Антошин. — Если в предыдущие годы мы устраивали в Брянске и райцентрах большие детские праздники, с аниматорами, раздачей подарков и конкурсами, то сейчас, когда публичные мероприятия запрещены, решили сосредоточиться на адресной поддержке семей.
Но это не какой-то разовый всплеск активности: брянское отделение ЛДПР и благотворительный фонд депутата Госдумы Бориса Пайкина уже сделали и продолжают делать для брянских детей очень многое. Мы помогли с ремонтом, благоустройством и техническим оснащением десяткам школ и детских садов по всей области, установили порядка полусотни спортивных и игровых площадок, постоянно оказываем поддержку юным спортсменам и талантам. Это работа не «для галочки», а на благо нашего с вами будущего. И никакой коронавирус не сможет помешать нам её продолжать и впредь».
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