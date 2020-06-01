В среду суд может вынести приговор брянскому блогеру Коломейцеву

На заседании, запланированном на среду, Советский районный суд Брянска может вынести приговор местному бизнесмену и видеоблогеру Александру Коломейцеву. Коломейцев проходит как обвиняемый по пяти уголовным делам, ему инкриминируются, в частности, нанесение побоев, оскорбление представителей власти и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Сам подсудимый в очередном ролике, опубликованном на канале в Ютубе, формально принадлежащем его сыну, блогер призвал земляков поддержать его у здания суда.

«Приходите поддержите нас, с 10:00. Здесь уже нужна поддержка. Поднимите свои задницы, бросьте работу, придите и покажите, что вы брянцы, что вы на самом деле волки, достойные этого звания», — сказал он.

Ранее постоянно поддерживающий Коломейцева брянский активист Георгий Елисеев, известный как Малюта, прокомментировал возможность присуждения блогеру реального срока: «Ничего страшного, надо страдать».