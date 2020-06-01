Брянский активист Малюта заявил об отказе от гражданства РФ
Эксцентричный брянский активист Георгий Елисеев, известный жителям региона как Малюта, заявил, что меняет имя, отказывается от гражданства РФ и сжег паспорт.
Называть себя он теперь требует Малюта Паниковец и утверждает, что «Елисеев Георгий Владимирович канул в лету».
В то же время по законам РФ сменить имя, фамилию и другие персональные данные нужно официально, а уничтожение паспорта не влечет прекращение гражданства. Отказаться от гражданства РФ можно, но это специальная и небыстрая бюрократическая процедура, по завершении которой нужно получить вид на жительство в РФ как лицу без гражданства или инострацу. Впрочем, сведения о наличии у Малюты гражданств других государств нет.
Ранее Малюта, комментируя реальность осуждения к реальному сроку брянского блогера и своего соратника Александра Коломейцева, приговор которому Советский райсуд Брянска может вынести сегодня, отметил, что ничего страшного в этом нет, «надо страдать».
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