Брянским домохозяйкам могут начать выплачивать пособия

Брянский депутат Госдумы Борис Пайкин совместно с коллегами по фракции ЛДПР разработал и внёс в нижнюю палату парламента законопроект, который вводит новую категорию получателей мер соцподдержки. Составители документа предлагают назначать ежемесячные выплаты людям, ведущим домашнее хозяйство. Причем это может быть как женщина, так и мужчина.

Сумма пособия привязана к МРОТ и установлена в размере 12,1 тысячи рублей. Рассчитывать на него сможет только один член семьи, при условии, что среднедушевой доход в семье не более двукратной величины установленного в регионе прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Брянской области на первый квартал 2020 года этот показатель составляет 11 305 рублей. Значит, на «домохозяйский» МРОТ у нас могут рассчитывать семьи, где в месяц на члена приходится не более 22610 рублей, и кто-то из родителей не работает и не получает пособия на бирже.

«Принятие нашего законопроекта позволит оказывать сеьмям дополнительные меры социальной поддержки, — говорит Борис Пайкин. — Это станет для многих реальным подспорьем, и профицитный российский бюджет может себе это позволить. Кроме того, мы предлагаем вносить период, когда гражданин или гражданка будет получать пособие в связи с ведением домашнего хозяйства, в страховой стаж с целью определения права на получение страховой пенсии».