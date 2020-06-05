Борис Пайкин прервал самоизоляцию на день раньше брянцев
На день раньше остальных жителей Брянской области вышел из режима самоизоляции депутат Госдумы Борис Пайкин. В понедельник 8 июня парламентарий провел первый рабочий день за пределами дома, о чем рассказал на своей странице в социальных сетях https://vk.com/borispaykin?w=wall515873695_681%2Fall.
Разумеется, на работу в нижнюю палату парламента Борис Пайкин пришел в полагающихся маске и перчатках. При этом график дня у депутата выдался весьма насыщенным .
«Мы провели заседание фракции ЛДПР, — говорит Борис Пайкин, — на котором обсудили план предстоящей пленарной недели, и ряд других вопросов. В частности, в ближайшее время мы проведем правительственный час с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, а также встречу с Эльвирой Набиуллиной, где будет осуждаться отчет Центробанка за 2019 год. Приятно было вновь поработать с коллегами лицом к лицу, и меня, конечно, радует, что ограничения по коронавирусу снимаются. Но это постепенный процесс, и надо настраиваться, что меры предосторожности мы будем соблюдать еще достаточно долго».
Борис Пайкин также сообщил своим подписчикам, что сдал тест на коронавирус. Результат теста отрицательный, депутат здоров и продолжает активно работать уже в офлайн режиме.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Виртуальная АТС» и «Комплексные системы тепловизионного контроля» от «Ростелекома» внесены в список передовых международных методов реагирования на COVID-19, который опубликован на платформе Международного союза электросвязи (МСЭ или International Telecommunication Union, ITU), специализированного учреждения ООН в области электросвязи. Оба продукта соответствуют целям устойчивого развития, которые «Ростелеком» учитывает в своей деятельности.
В Брянском регионе Московской железной дороги продолжается летняя ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 4 месяца 2020 года.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.