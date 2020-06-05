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Борис Пайкин прервал самоизоляцию на день раньше брянцев

Опубликовано Сегодня, 13:22

На день раньше остальных жителей Брянской области вышел из режима самоизоляции депутат Госдумы Борис Пайкин. В понедельник 8 июня парламентарий провел первый рабочий день за пределами дома, о чем рассказал на своей странице в социальных сетях https://vk.com/borispaykin?w=wall515873695_681%2Fall.

Разумеется, на работу в нижнюю палату парламента Борис Пайкин пришел в полагающихся маске и перчатках. При этом график дня у депутата выдался весьма насыщенным .

«Мы провели заседание фракции ЛДПР, — говорит Борис Пайкин, — на котором обсудили план предстоящей пленарной недели, и ряд других вопросов. В частности, в ближайшее время мы проведем правительственный час с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, а также встречу с Эльвирой Набиуллиной, где будет осуждаться отчет Центробанка за 2019 год. Приятно было вновь поработать с коллегами лицом к лицу, и меня, конечно, радует, что ограничения по коронавирусу снимаются. Но это постепенный процесс, и надо настраиваться, что меры предосторожности мы будем соблюдать еще достаточно долго».

Борис Пайкин также сообщил своим подписчикам, что сдал тест на коронавирус. Результат теста отрицательный, депутат здоров и продолжает активно работать уже в офлайн режиме.

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