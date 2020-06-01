Изменения в Конституцию направлены на защиту человека труда
Поправки в Конституцию предлагают закрепить экономические и социальные гарантии всех, кто живет своим трудом, это подавляющее большинство населения страны.
Социальная направленность изменений в основной закон страны ‒ не внезапный поворот, а продолжение государственной политики защиты прав граждан. Уже много лет подряд гарантии трудящихся расширяются. Но настало время перейти от разрозненных мер поддержки к созданию единой системы, начинающейся с конституционной нормы.
Конституция России ‒ закон прямого действия, и поправки предлагают сделать действующими прямо и безоговорочно следующие положения: ст. 75: «5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации». Никакие отсылки к конъюнктуре рынка труда и свободе договорных отношений не смогут позволить работодателям назначить заработную плату ниже указанного предела.
Более того, вносимые изменения в Конституцию предусматривают рост доходов россиян. Если поправки будут приняты, то ст.75.1 прямо укажет на это: «В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство, экономическая, политическая и социальная солидарность».
Уважение человека труда ‒ важная новела Конституции. Именно трудом создается богатство страны, и общество должно помнить об этом.
Еще одна поправка предлагает распространить тезисы о социальной защите и поддержке работников также и на частный бизнес. Дополнение вносится в ст.114: «Правительство Российской Федерации… обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений». То есть, все предприятия и фирмы будут обязаны руководствоваться не только интересами бизнеса, но и потребностями своих работников.
Социальная, экономическая и правовая защита всех трудящихся граждан России на высшем, конституционном уровне ‒ вот суть предлагаемых поправок.
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