Борис Пайкин предлагает освободить простых россиян от платежных комиссий
С 14 июня жители России освобождены от уплаты комиссии за переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах. Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин считает эту меру нужной и актуальной, но недостаточной в условиях пандемии коронавируса.
Отмена «банковского роуминга» служит защите интересов граждан, которые ранее были вынуждены платить проценты непонятно за что, когда переводили деньги в рамках одного банка, просто находясь в разных городах. Теперь эта дискриминация устранена. Однако в этом направлении законодательству есть куда развиваться, считает парламентарий.
«Новый закон очень нужный и своевременный, — говорит Борис Пайкин. — Но, на мой взгляд, с учетом пандемии коронавируса, необходимо также отменить комиссию за переводы денег между разными банками. Разумеется, в определенных пределах – только для физических лиц и на суммы, скажем, меньше 100 тысяч рублей».
Сейчас в Госдуме рассматривается еще один важный закон, касающийся банковских комиссий. В первом чтении принят документ об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ, которые в разных регионах могут составлять от 04,% до 2% от суммы «платежки». Этот запрет вводится как для банков, так и для почтовых организаций. И, по аналогии с ним, считаю вполне допустимым отменить банковскую комиссию за оплату штрафов и налоговых платежей».
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