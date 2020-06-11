Появилось сообщение об отставке заместителя губернатора

Один из брянских телеграм-каналов в понедельник сообщил об отставке заместителя губернатора Брянской области Александра Жигунова.

Официальных сообщений о кадровых переменах в правительстве региона пока нет, поэтому нет сведений и о причинах отставки.

Однако ведущий канала предполгает, что все дело в самоустранении некоторых областных чиновников от исполнения своих прямых обязанностей в период пандемии.

«Им что, нечего делать? Нет, дел полно. И неотложные решения по их компетенциям принимаются. Только вот принимаются другими замами вашего губернатора.

Конечно, сейчас не до кадровых перестановок – коней на переправе не меняют. Но это относится только к живым коням. А вот что делать с табуном заместителей, которые в полной мере демонстрируют все признаки дохлой лошади?», — пишет ведуший канала.