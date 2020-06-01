Достойная и доступная медпомощь – во всей стране
Пожалуй, наиболее важные предлагаемые поправки в Конституцию, это поправки касающиеся здоровья граждан России.
Суть предлагаемых изменений четко сформулировал доктор Рошаль: «Поправки выстраивают структуру здравоохранения, они говорят прежде всего о том, что помощь должна быть доступной и качественной в любой точке страны, где человек находится. Надо ставить перед государством серьезные вопросы, что надо сделать, для того, чтобы российский народ был доволен здравоохранением».
Поправку предлагается внести в статью 72. Основной закон устанавливает, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся, в числе прочих, координация вопросов здравоохранения. Предлагаемая поправка раскрывает и дополняет этот тезис: «…в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью…»
То есть, в случае одобрения поправок, законодательно будут закреплены не только «координация вопросов здравоохранения», но вполне конкретная доступная и качественная медицинская помощь. Сохранение и укрепление общественного здоровья ‒ это системный, основополагающий процесс. Предложенные поправки смогут продолжить последовательный курс государства по наращиванию финансирования, развитию и решению задач здравоохранения.
Также, предлагаемые изменения в Конституцию помогут закрепить право всех граждан на доступную и качественную медицинскую помощь по всей стране. И организовать работу системы здравоохранения на должном уровне в регионах, согласно предлагаемым изменениям, должны будут органы власти. Дополнение предусматривается в статью 132: «Органы местного самоуправления…обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи». Соответственно, обеспечение населения качественной и доступной медициной, согласно предлагаемым изменениям, становится конституционной обязанностью власти, на которую возлагается высшая степень ответственности.
Здоровье ‒ это самое дорогое, что есть у человека. Предлагаемые поправки в основной закон направлены на то, чтобы вся правовая система и власть всех уровней работали на защиту и укрепление здоровья каждого гражданина России.
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