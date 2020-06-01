Семья и дети – в приоритете
1 июля состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Несколько предлагаемых поправок к Конституции направлены на защиту семьи и детей. Они помогут поставить вопросы зашиты и поддержки семей и детей на новый уровень государственных задач.
Изменения в Конституцию уточняют, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Государство будет обязано создавать условия для их всестороннего развития. Благополучие детей должно стать высшей политической целью Российской Федерации. Норму предлагается закрепить в статье 67.1: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».
Кроме того, конституционную защиту должен получить институт брака. В случае одобрения гражданами, это будет закреплено в ст. 72: «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: … защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; созданий условий для достойного воспитания детей в семье, а также осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях». Очевидно, эта поправка направлена на сохранение на территории страны традиционных семейных ценностей, преемственности поколений, сбережения священного для многих россиян понимания родителей именно как «мамы» и «папы», женщины и мужчины.
В ст.114 предлагается зафиксировать важность семей для государства: «Правительство Российской Федерации: …обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социального ориентированной государственной политики в области…поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей…»
Очевидно, что Конституция, с учетом поправок, становится просемейной, ориентированной на самое важное для каждого человека – поддержку его детей, сбережение передаваемых из поколения в поколение традиций. И это закономерно для государства, которое активно помогает своим гражданам в настоящем и заботится о будущем страны.
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