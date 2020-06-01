Социальные гарантии – для каждого

Поправки в Конституцию призваны обеспечить защиту интересов каждого гражданина России, гарантировать социальную справедливость и достойную жизнь.

На пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Галина Горелова объяснила необходимость изменений: «Очень много законов, где социальные гарантии уже прописаны. Казалось бы, этого достаточно, но, когда им будет придана конституционная значимость, то это укрепляет, делает невозможным их уменьшение в зависимости от развития страны, разных особенностей».

Это действительно так, поправки, в случае их одобрения гражданами, смогут сделать обязательным для государства обеспечение социальной поддержки всем своим гражданам, вне зависимости от внешних и внутренних изменений в стране, состояния экономики или других причин.

Изменение предлагается закрепить в пункте 6 статьи 75: «…В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленным федеральным законом».

Тот же механизм, в соответствии с вносимыми поправками, будет действовать по отношению к другим социальным пособиям. В пункте 7 статьи 75 предлагается зафиксировать адресную помощь государства нуждающимся: «…В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат». Это означает, что поддержку смогут получить все, кто в ней нуждается, с учетом конкретных потребностей в каждом отдельном случае.