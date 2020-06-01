Государственная служба – только для патриотов

Государственная служба – это служба стране и ее народу. Поправки в Конституцию предлагают законодательно закрепить ограничения, исключающие попадание во власть людей, имеющих корыстные интересы за рубежом.

Прежде всего, предлагаемые изменения могут установить особые требования к высшему руководству страны. Для президента, председателя правительства, министров, губернаторов, сенаторов, депутатов, судей и ряда других должностей предлагается ввести запрет на двойное гражданство и вид на жительство в другой стране, на счета и ценности в зарубежных банках. Понятно, что это должно исключить «конфликт интересов» и желание принимать решение с оглядкой на личные интересы за рубежом. Фактически, эти изменения дадут доступ во власть только патриотам, связывающим свою судьбу с Родиной.

В поправках, предлагаемых для внесения в Конституцию, устанавливается запрет, который может распространяться на отдельных должностных лиц. В подготовленном изменении им запрещается иметь в порядке, установленном федеральным законом, обязательства имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

В изменениях предлагается установить такой запрет для:

Ст.77 – высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;

Ст. 78 – руководителей федеральных государственных органов;

Ст.81– Президента Российской Федерации;

Ст.95 –сенаторов Российской Федерации;

Ст. 97 – депутатов Государственной Думы;

Ст. 103 – Уполномоченного по правам человека

Ст.110 - Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров, иных руководителей федеральных органов исполнительной власти

Ст. 119 – судей судов Российской Федерации;

Ст. 129 – прокуроров.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, российские чиновники не смогут работать на интересы иностранных государств.