Конституция на защите суверенитета и памяти
Предлагаемые поправки в Конституцию помогут защитить суверенитет государства, поставить барьер любителям переписывать историю.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пресс-конференции в ТАСС сказал: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды ‒ это уже предлагается как норма Конституции. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Любое выступление с очернением подвига наших граждан будет признаваться антиконституционным».
Внесение этих поправок в Конституцию позволит не только сохранить историю внутри страны, но и противостоять непредумышленному или злонамеренному искажению исторических фактов. Новые дополнения помогут избежать фальсификации истории. Изменение предлагается закрепить в ст.67.1: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».
Правовой и территориальный суверенитет предлагается закрепить в ст. 67: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Тем самым, будет закреплена абсолютная недопустимость любого отчуждения территории.
Поправки в Конституцию позволят укрепить и правовой суверенитет. Эту норму предлагается закрепить в ст. 125, п. 5.1 б: «Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции российской Федерации; а также о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации».
Предлагаемые поправки дадут возможность закрепить в Конституции стремление Российской Федерации к международному миру. Статью 79.1 предлагается изложить так: «Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».
Не останутся без внимания и соотечественники, в случае одобрения изменений в основной закон, их защита будет предусмотрена в ст. 69: «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».
Поправки в основной закон страны предлагают зафиксировать новый уровень защиты государства и его границ, уберечь граждан от неправомерных решений международных органов, сохранить историю и культуру Российской Федерации во имя интересов новых поколений, поддержать соотечественников за пределами государства.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» запускает уникальную интерактивную платформу для детей и их родителей, которая позволяет сформировать индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями. Платформа разработана с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR) на базе мобильного приложения компании Devar — мирового эксперта в области дополненной реальности.
С 09:00 25 июня до 17:00 26 июня для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 206 км станции Новозыбков. Это связано с продолжающими плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию в регионах своей операционной ответственности проекта «Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация распределительной сети» - одного из ключевых компонентов первого этапа концепции цифровой трансформации. Проект предполагает построение в районах электрических сетей системы дистанционного управления распределительной сетью с высоким уровнем автоматизации (комплексная автоматизация распредсети), обеспечивающей наблюдаемость в режиме реального времени параметров процесса передачи и потребления электроэнергии и позволяющей реализовать функции самодиагностики и самовосстановления, а также комплексной системы интеллектуального учёта электроэнергии.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.