Конституция на защите суверенитета и памяти

Предлагаемые поправки в Конституцию помогут защитить суверенитет государства, поставить барьер любителям переписывать историю.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пресс-конференции в ТАСС сказал: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды ‒ это уже предлагается как норма Конституции. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Любое выступление с очернением подвига наших граждан будет признаваться антиконституционным».

Внесение этих поправок в Конституцию позволит не только сохранить историю внутри страны, но и противостоять непредумышленному или злонамеренному искажению исторических фактов. Новые дополнения помогут избежать фальсификации истории. Изменение предлагается закрепить в ст.67.1: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Правовой и территориальный суверенитет предлагается закрепить в ст. 67: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Тем самым, будет закреплена абсолютная недопустимость любого отчуждения территории.

Поправки в Конституцию позволят укрепить и правовой суверенитет. Эту норму предлагается закрепить в ст. 125, п. 5.1 б: «Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции российской Федерации; а также о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации».

Предлагаемые поправки дадут возможность закрепить в Конституции стремление Российской Федерации к международному миру. Статью 79.1 предлагается изложить так: «Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».

Не останутся без внимания и соотечественники, в случае одобрения изменений в основной закон, их защита будет предусмотрена в ст. 69: «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».

Поправки в основной закон страны предлагают зафиксировать новый уровень защиты государства и его границ, уберечь граждан от неправомерных решений международных органов, сохранить историю и культуру Российской Федерации во имя интересов новых поколений, поддержать соотечественников за пределами государства.