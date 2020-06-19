Борис Пайкин предлагает решить проблему многотысячных очередей на санаторно-курортное лечение
Проблемой инвалидов, годами не получающих положенное им по закону санаторно-курортное лечение, занялся брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин. Тысячи жителей области, в числе которых дети-инвалиды и чернобыльцы, ежегодно подают заявки на путевки, тщетно их ждут и в итоге получают разъяснения, что лечение-то им положено, но не гарантировано.
По данным местного отделения Фонда социального страхования, на 9 июня 2020 года в Брянской области льготных путевок на санаторно-курортное лечение ожидали 5590 человек. Ребенок-инвалид из Красной Горы, чья мать в числе других обратилась за поддержкой к своему депутату Борису Пайкину, в этой очереди значится под номером 3425. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать – в этом году, возможно, и в следующем он путевки от государства вряд ли дождется, как и тысячи его товарищей по несчастью.
Практически у каждой из таких матерей, направивших обращения Борису Романовичу, на руках имеется пространный и вежливый ответ из Фонда социального страхования. Там признают право инвалидов на санаторно-курортное лечение, но указывают, что закон при этом не обязывает органы ФСС ежегодно обеспечивать этими путевками льготников.
Далее матерей информируют о новейшем сервисе «Электронная очередь на санаторно-курортное лечение», запущенном на сайте брянского отделения. Действительно, очень удобный сервис: вводишь СНИЛС и в любое удобное тебе время убеждаешься, что очередь твоего ребенка по-прежнему находится в районе четырехтысячной отметки.
«У людей не должно быть формальных, декларативных прав, которые предусмотрены законом, но на деле реализовать их человек не может, — комментирует ситуацию Борис Пайкин. — Пребывание в многотысячной очереди нарушает государственные гарантии, и такие случаи должны быть исключены. По результатам обращений ко мне брянских матерей детей-инвалидов мной направлено письмо в Правительство РФ для организации совместной работы над этой проблемой. По моему твердому убеждению, санаторное лечение по медицинским показаниям должно предоставляться ежегодно, если того требует состояние здоровья гражданина, и это должно быть однозначно прописано в законе».
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