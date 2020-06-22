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Культура и развитие – ключевые ценности страны

Опубликовано Сегодня, 16:18

Культура ‒ это не только народное творчество, это образ жизни народа. Изменения, предлагаемые для внесения в Конституцию, направлены на защиту самобытности всех народов России.
Научный и технологический потенциал, культурная самобытность и государственный язык – это достояние страны и народа, это тот базис, на котором выстраивается будущее. В ст. 68 Конституции предлагается зафиксировать: «Российская Федерация гарантирует всем её народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».
Дополнения, оберегающие интересы всех народов, проживающих на территории нашего государства, предлагается внести в ст. 69: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и международными договорами Российской Федерации. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».
Отталкиваясь от прошлого, от сложившейся культуры, нужно идти вперед, и в Конституцию предлагается внести дополнения, которые направлены на стремление Российской Федерации к научно-технологическому прогрессу. В ст. 71 предлагается внести поправку, возлагающую на государство ответственность за наиболее динамично развивающиеся отрасли: «В ведении Российской Федерации находятся:
… информационные технологии и связь...»
В качестве приоритета, научно-техническое развитие предлагается обозначить посредством внесения дополнения в ст.114: «Правительство Российской Федерации:
… обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала».
Сохранение культурной самобытности, развитие науки и технологий – это то, что делает нашу страну уникальной и сильной. Эти ценности нуждаются в защите, которую смогут предоставить им предлагаемые изменения в Конституцию в случае их одобрения гражданами.

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