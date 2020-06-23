Гуманизм – основной приоритет
Пожалуй, сейчас уже все понимают, что экология ‒ это не абстрактное понятие, а вполне реальная окружающая среда, и ее сохранение ‒ это обеспечение жизни нынешнему и последующим поколениям. Именно поэтому предлагается внести в Конституцию изменения, которые смогут обеспечить конструктивное взаимодействие человека и природы.
В ст.114 предлагается внести такое дополнение: «Правительство Российской Федерации:
… осуществляет меры, направленные:
на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным;
создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры».
Понятно, что речь здесь идет об основе существования народа России, самой страны и даже шире ‒ всего Человечества и нашей планеты. Сохранение экологии, сбережение природных богатств для будущих поколений будет возложено на государство, если поправки будут приняты. Важно понимать, что действия, направленные против природы, будут считаться антиконституционными. Кроме того, эти изменения, в случае их внесения в Конституцию, помогут сделать одними из ее основных ценностей гуманность и ответственное отношение к окружающей среде.
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