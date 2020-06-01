Худрук губернского симфонического оркестра в четверг проголосовал за поправки в Конституцию

Художественный руководитель Брянского Губернаторского симфонического оркестра Заслуженный артист России Э.Б. Амбарцумяна проголосовал за внесение поправок в Конституцию РФ (УИК: 241050, Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Калинина, дом 66)

«На участке все оборудовано с учетом санитарных норм, каждый избиратель получает перчатки, маску, на специальном коврике обрабатываются подошвы обуви. Голосование организовано на улице под тентом, все хорошо проветривается, нет необходимости заходить в помещение.

Одна из поправок предполагает внесение изменений в статью Конституции. В ней говориться о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа, поддерживается государством», — отметил Эдуард Борисович.

Поправка определяет культуру как ключевую ценность страны, ставит её в один ряд с главными государственными символами наряду с флагом и гимном.