Худрук губернского симфонического оркестра в четверг проголосовал за поправки в Конституцию
Художественный руководитель Брянского Губернаторского симфонического оркестра Заслуженный артист России Э.Б. Амбарцумяна проголосовал за внесение поправок в Конституцию РФ (УИК: 241050, Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Калинина, дом 66)
«На участке все оборудовано с учетом санитарных норм, каждый избиратель получает перчатки, маску, на специальном коврике обрабатываются подошвы обуви. Голосование организовано на улице под тентом, все хорошо проветривается, нет необходимости заходить в помещение.
Одна из поправок предполагает внесение изменений в статью Конституции. В ней говориться о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа, поддерживается государством», — отметил Эдуард Борисович.
Поправка определяет культуру как ключевую ценность страны, ставит её в один ряд с главными государственными символами наряду с флагом и гимном.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым на рынке мобильной связи запускает специальный тарифный план «Игровой» с бонусами для геймеров. Это совместный проект с компаниями «Ростелеком» и Wargaming, которые в рамках стратегического партнерства уже несколько лет развивают специальные тарифные предложения для онлайн-игроков.
С постепенным снятием ограничений, действовавших из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионах Российской Федерации, для обеспечения перевозки пассажиров в начале июля меняется периодичность курсирования поездов, связывающих Брянск с Москвой и Санкт-Петербургом.
Cпециалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечат надежным и бесперебойным энергоснабжением избирательные участки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое проходит в период с 25 июня по 1 июля. Количество участков в зоне операционной ответственности энергокомпаний (работают в 20 субъектах РФ) – 21161.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.