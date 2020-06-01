Поддержать развитие гражданского общества
Трудно не заметить рост гражданской активности в России. Как и везде в мире, она зарождается снизу, но оказать поддержку гражданскому обществу предлагается на конституционном уровне.
Понятие общественного блага, забытое в 90-е, постепенно вернулось, а с ним и желание граждан бескорыстно делать добро, улучшать не персонально свою жизнь, а жизнь всего социума. Подтверждение тому ‒ рост числа некоммерческих организаций, реализующих социальные, патриотические, благотворительные и другие общественные проекты. Набирает популярность добровольческое движение. В Брянской области только за прошлый год в добровольческих инициативах участвовало 65 тысяч человек, а численность волонтеров по всей стране уже превысила 15 миллионов.
Некоммерческие организации ‒ точки кристаллизации гражданского общества ‒ быстрее всех реагируют на запросы общества. Они организуют заботу об инвалидах, помогают старикам и детям, сажают новые леса и проводят экологические субботники. Добровольцы стали новым моральным ориентиром, примером бескорыстной поддержки для общества.
Но инициатива снизу не может быть эффективной без постоянной поддержки. Пришло время закрепить статус НКО и волонтерства на законодательном уровне, и поправки, предлагаемые в Конституцию РФ, направлены именно на это.
В ст.114 предлагается внести такую формулировку: «Правительство Российской Федерации:
… осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики;
осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».
Внесение этого дополнения в основной закон страны позволит власти взять на себя обязанность поддерживать и развивать гражданскую активность. Кроме того, государство сможет формировать социальную политику при непосредственном участии некоммерческих общественных организаций, то есть необходимые обществу социальные инициативы, важные благотворительные проекты, здоровые идеи смогут получить поддержку власти.
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