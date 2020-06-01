Стабильность и надежность власти

1 июля состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Один из блоков предлагаемых поправок направлен на перераспределение полномочий между органами власти.

«То, что сегодня власть в Российской Федерации настолько персонифицирована, ‒ это, конечно, проблема. И поэтому президент, понимая это, распределяет эти полномочия среди конституционных органов власти. Таким образом он делает политическую систему более устойчивой. Система не должна так сильно зависеть от того, кто в данном конкретном случае является президентом», ‒ объяснил Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Предлагаемые изменения позволят Совету Федерации влиять на формирование Правительства и назначение руководителей силовых ведомств. Это дополнение предлагается внести в ст. 83:

«Президент Российской Федерации:

е1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора…

е3) вносит в Совет Федерации представление о прекращении …полномочий … Судей Конституционного Суда… Верховного Суда.

е4) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты;

е5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации …»;

ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации… Статус Совета Безопасности Российской Федерации определяется федеральным законом...»

Часть полномочий предлагается передать Государственной Думе, закрепив эту норму в ст. 103:

«К ведению Государственной Думы относятся:

а) утверждение по представлению Президента Российской Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации;

а1) утверждение по представлению Председателя Правительства Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров…;

г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Российской Федерации...».

Также поправки, предлагаемые в Конституцию, предоставляют Совету Федерации и Государственной Думе контролирующую функцию. Эти изменения могут быть закреплены в ст.103.1: «Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц».

Изменения в Основной закон, в случае одобрения гражданами, предоставят полномочия в принятии ответственного решения нескольким государственным структурам, что сделает властные институты более устойчивыми, стабильными и надежными.