Стабильность и надежность власти
1 июля состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Один из блоков предлагаемых поправок направлен на перераспределение полномочий между органами власти.
«То, что сегодня власть в Российской Федерации настолько персонифицирована, ‒ это, конечно, проблема. И поэтому президент, понимая это, распределяет эти полномочия среди конституционных органов власти. Таким образом он делает политическую систему более устойчивой. Система не должна так сильно зависеть от того, кто в данном конкретном случае является президентом», ‒ объяснил Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Предлагаемые изменения позволят Совету Федерации влиять на формирование Правительства и назначение руководителей силовых ведомств. Это дополнение предлагается внести в ст. 83:
«Президент Российской Федерации:
е1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора…
е3) вносит в Совет Федерации представление о прекращении …полномочий … Судей Конституционного Суда… Верховного Суда.
е4) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты;
е5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации …»;
ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации… Статус Совета Безопасности Российской Федерации определяется федеральным законом...»
Часть полномочий предлагается передать Государственной Думе, закрепив эту норму в ст. 103:
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента Российской Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя Правительства Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Российской Федерации...».
Также поправки, предлагаемые в Конституцию, предоставляют Совету Федерации и Государственной Думе контролирующую функцию. Эти изменения могут быть закреплены в ст.103.1: «Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц».
Изменения в Основной закон, в случае одобрения гражданами, предоставят полномочия в принятии ответственного решения нескольким государственным структурам, что сделает властные институты более устойчивыми, стабильными и надежными.
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