Пандемия показала, что не только право на труд нуждается в дополнительной защите
Заместитель начальника механического цеха АО «БЭМЗ» Алексей Кожемякин напомнил о предложенных изменениях в Конституцию, защищающих права работающего человека.
- Мы с детства знаем, что каждый, кто живет в нашей стране, имеет право на свободный труд. Но вот случилась ситуация с новым коронавирусом, и мы столкнулись с тем, что далеко не все смогли работать, что было необходимо и неизбежно во имя общей безопасности.
Наш президент призвал сохранить людям зарплату, бизнес получил государственную поддержку на выплату зарплат в виде субсидий и кредитов под минимальный процент. Но это воля главы государства, его мнение, к которому прислушались остальные представители власти.
Всем будет гораздо спокойнее, если подобная защита будет гарантирована Конституцией. В пакете изменений есть статья, предусматривающая обязательную оплату труда не ниже МРОТ. Есть статья, обеспечивающая сбалансированность прав и обязанностей трудящегося человека. Прав, а не одних только обязанностей. Это возможность защитить не только себя, но и своих детей, все последующие поколения.
Дорогие земляки, приходите на участки и высказывайте свое мнение!
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