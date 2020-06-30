Вице-премьер Марат Хунсулин высоко оценил темпы дорожного строительства на Брянщине

На состоявшейся в четверг встрече губернатора Брянской области Александра Богомаза с вице-премьером РФ Маратом Хунсулиным глава региона доложил ситуацию со строительством дорог на Брянщине. Вице-премьер высоко оценил темпы дорожного строительства в регионе.

За последние пять лет подход к строительству дорог на Брянщине претерпел кардинальные изменения. Было построено и капитально отремонтировано 2375 км дорог и четыре моста при дорожном фонгде в 22,2 млрд рублей. В 2015 году сдали всего 220,348 км дорог, а в 2019-м — 665,210 км.

— Команда губернатора отлично работает по дорожному строительству. Брянская область входит в пятерку лидеров в России по освоению дорожного фонда. Из тех дорог, которые должны построить и отремонтировать, уже четвертая часть сделана. Если области удастся выполнить все объемы, то будем рассматривать вопрос о дополнительном финансировании, — сказал Марат Хуснуллин.