Валуев выразил соболезнования родным и близким Нурмагомедова

Отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов скончался сегодня утром в 52-ой больнице в Москве.

Долгое время он находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате ЭКМО,.

«Хочу искренне выразить глубокую скорбь в связи с утратой всем родным и близким, всем, кто знает Абдулманапа Нурмагомедова. Судьба нередко бросает нам вызов и таким образом, необходимо держаться. Сам был в такой ситуации. Он очень много сделал для отечественного спорта, заставив уважать наших бойцов весь мир,тем самым прославив Россию. Вечная память!», — прокомментировал это печальное событие брянский депутат Госудумы и бывший боксер Николай Валуев.