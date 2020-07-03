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У брянского экс-сенатора Екатерины Лаховой заметили дорогие швейцарские часы

Опубликовано Вчера, 08:59

У бывшего брянского сентатора Екатерины Лаховой заметили часы Ulysse Nardin стоимостью 1,2 млн рублей. Об этом сообщил один из телеграм-каналов оппозиционной направленности.

У производителя часов есть линейка продукции для производителей ЛБГТ-сообщества. В этом контексте ведущие канала задаются вопросом, не «западло» ли Лаховой пользоваться этим брендом.

Ранее Екатерина Лахова призвала проверить бренд мороженого «Радуга», которое производитель из подмосковного Долгопрудного по просьбе властей Московской области раздавал избирателям на участках во время голосования по поправкам в Конституцию, на предмет ЛБГТ-пропаганды и отметила, что относится к радуге как символу ЛБГТ столь же отрицательно, как к свастике.

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