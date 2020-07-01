Брянские депутаты поздравили с юбилеем мать Героя России

Председатель комитета регионального заксобрания по образованию, науке, культуре и СМИ, мать погибшего в Сирии капитана Федора Журавлева Людмила Журавлева и председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту, Герой России Александр Постоялко поздаравили с юбилеем мать Героя России Олега Ермакова, члена региональной Общественной палаты Людмилу Ермакову. Об этом сообщила областная Дума.

Лидия Ермакова родилась в Казахстане. Работать начала мастером на Брянском мелькомбинате. С 1972 по 2007 год возглавляла планово-производственный отдел ремонтно-монтажного комбината Облпотребсоюза, проявляла активность по профсоюзной и партийной линии, имеет государственные награды и Почетную грамоту областной Думы.