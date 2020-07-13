Борис Пайкин предложил дополнительную защиту прав брянских дольщиков
Брянский депутат Борис Пайкин представил фракцию ЛДПР на прошедшем 13 июля заседании рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства. На совещания, где также присутствовали руководство банка ДОМ.РФ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, парламентарий высказал предложение дополнительно снижать ставку по ипотеке на жилье, приобретаемое через эскроу-счета.
Покупка квартир через эскроу-счета при всех ее достоинствах еще довольно новый и не очень понятный большинству наших сограждан механизм. Россияне пока не очень охотно к нему прибегают, предпочитая купить жильё по старым правилам, пока такая альтернатива существует.
Повысить интерес и доверие граждан к счетам-эскроу, считает Борис Пайкин, можно, дополнительно снизив ставку по ипотеке для тех, кто берет кредит на приобретение квартиры в том же банке, который уполномочен на ведение счета эскроу.
«В этом случае денежные средства, получаемые гражданином в качестве ипотечного кредита, остаются в банке, но заемщик еще платит ему процент за пользование ими, — говорит депутат. — Разумно, чтобы этот процент был невысоким. Ведь если застройщик не выполнит свои обязательства, дольщику вернут только первоначальный взнос по ипотеке и часть оплаченного тела кредита. А солидный процент банку за пользование кредитом по-прежнему будет висеть на нём. Это обстоятельство пока и не делает ипотеку через эскроу привлекательным механизмом. Ситуацию можно выправить, снизив ставку по ипотеке для клиентов, чьи счета-эскроу открыты в том же банке».
В рамках рабочей встречи Борис Пайкин также наметил сотрудничество с Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. Депутат будет собирать информацию по проблемным объектам в Брянской области и совместно с фондом искать пути способы решения вопроса обманутых дольщиков путем достройки домов или выплаты компенсаций.
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