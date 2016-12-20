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В Кокино в гараже сгорел «УАЗ»

Опубликовано 20-12-2016, 16:20

Сегодня утром в гараже по улице Зеленой в Кокино Выгоничского района загорелся «УАЗ».

Прибыв на место в 7.55, пожарные потушили горящую машину за пять минут: в 8.00 возгорание было полностью ликвидировано, сообщили в Брянском МЧС. Огонь повредил моторный отсек и обшивку «УАЗа».

Причину пожара предстоит установить.

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