В Кокино в гараже сгорел «УАЗ»

Сегодня утром в гараже по улице Зеленой в Кокино Выгоничского района загорелся «УАЗ».

Прибыв на место в 7.55, пожарные потушили горящую машину за пять минут: в 8.00 возгорание было полностью ликвидировано, сообщили в Брянском МЧС. Огонь повредил моторный отсек и обшивку «УАЗа».

Причину пожара предстоит установить.