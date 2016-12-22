Жильцы дома в Брянске задыхаются из-за текущей канализационной трубы
Жительница дома № 9 по улице Крахмалева в Советском районе Брянска Дарья Мальшина пожаловалась на текущую канализационную трубу и бездействие коммунальщиков.
По ее словам, труба в подвале 8-го подъезда течет уже более полугода.
«Вонь стоит на весь подъезд, приходится каждые две-три недели вызывать аварийную службу. А вот управляющей компании нет до этого дела! С марта 2016 года писали во все инстанции, но так замену части трубы не произвели!» – рассказала в соцсетях Дарья Мальшина.
«В ЖЭУ за день до проверки подсуетились, почистили подвал, дырку заткнули! Проверка приехала, сказала: у вас тут все чисто, вода не течет! А через месяц опять вода, грязь, г...но, – также пожаловалась жительница дома № 9. – У меня целая папка обращений и ответов! Только толку никакого!».
Новости регионов
22 Декабря, 2016
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