Жильцы дома в Брянске задыхаются из-за текущей канализационной трубы

Жительница дома № 9 по улице Крахмалева в Советском районе Брянска Дарья Мальшина пожаловалась на текущую канализационную трубу и бездействие коммунальщиков.

По ее словам, труба в подвале 8-го подъезда течет уже более полугода.

«Вонь стоит на весь подъезд, приходится каждые две-три недели вызывать аварийную службу. А вот управляющей компании нет до этого дела! С марта 2016 года писали во все инстанции, но так замену части трубы не произвели!» – рассказала в соцсетях Дарья Мальшина.

«В ЖЭУ за день до проверки подсуетились, почистили подвал, дырку заткнули! Проверка приехала, сказала: у вас тут все чисто, вода не течет! А через месяц опять вода, грязь, г...но, – также пожаловалась жительница дома № 9. – У меня целая папка обращений и ответов! Только толку никакого!».