Почепская прокуратура борется с сайтом, рассказывающим о неодимовых магнитах

Прокуратура Почепского района добивается закрытия интернет-сайта, информарующего о способах хищения электричества.

Сайт работники почепской прокуратуры обнаружили в ходе мониторинга Сети. На его страницах размещены статьи об установке неодимовых магнитов и других способах вмешательства в конструкцию электросчетчиков.

Нахождение в свободном доступе такой информации противоречит федеральному законодательству и способствует совершению правонарушений, заявили в прокуратуре.

Исковое заявлении прокурора о блокировке сайта находится на рассмотрении в суде.