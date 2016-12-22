В Брянске прогнозируют резкое ухудшение погоды

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Брянске.

Об этом со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщили в ОГИБДД Брянска.

Сегодня в областном центре будет облачно, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Метеорологическая дальность видимости – до 1 километра.

Автоинспекторы призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными.

Особое внимание водителям рекомендуют обращать на движение по путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололедицы.

Пешеходов просят пересекать проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода.