В Сураже двух братьев осудили на 10 лет за новогоднее убийство
В Суражском районе двое братьев убили собутыльника 120 ударами в новогоднюю ночь.
Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, в ночь с 31 декабря 2015 года на 1 января 2016 года в деревне Беловодка братья праздновали Новый год с 52-летним соседом. Поссорившись с соседом, пьяные братья нанесли ему не менее 120 ударов руками и ногами. От травм он умер на месте.
На днях братья предстали перед Суражским районным судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд приговорил каждого из них к 10 годам исправительной колонии строгого режима.
Новости регионов
22 Декабря, 2016
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