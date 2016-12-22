Брянская участница «Минуты славы» презентовала клип о моли

40-летняя брянская певица, участница ток-шоу, «писатель с чувством юмора» и по совместительству директор праздничного агентства Евгения «Матрена» Калинина презентовала на YouTube клип на песню «Моль».

Автор текста «Моли» – сама Евгения Калинина, выступающая под псевдонимом Матрена. По ее словам, это «авторская юмористическая песня». Аранжировка сделана в студии звукозаписи «Лис-рекордс» Сергея Лаленкова.

Клип «Моль» снимался в брянской фотостудии Green. Актеры приезжали из Москвы и Санкт-Петербурга.

Исполнительница предстала в роли главной героини Матрены. Жениха – соседа Васю – сыграл актер сериалов «След», «Универ. Новая общага» и «Ментовские войны-10» Роман Перелыгин. В Моль перевоплотилась брянская актриса и певица Лера Хомяк, в кошек – актрисы московских театров Екатерина Шляхова и Ольга Бурая. Евгения Калинина назвала «Моль» «одним из самых удачных» своих клипов.

Матрена Калинина известна телезрителям участием в таких проектах, как «Минута славы», «Доброго здоровьица!», «Рассмеши комика», «Званый ужин» и «Слово за слово». В Брянске она создала одноименное праздничное агентство, выступает на свадьбах и корпоративах. Себя певица называет «рыжим одуванчиком» и «писателем с чувством юмора».