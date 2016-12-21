Брянских сирот окропили святой водой

Брянское районное благочиние рассказало о попечении о сиротах.

19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, штатный клирик храма во имя Святителя Николая в Сельцо иерей Димитрий Тарасов вместе с участниками молодежного движения и работниками социальной службы побывали в Сельцовской школе-интернате для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имени Козыревой.

Как сообщили в Брянской епархии, гости рассказали детям о жизни святителя Николая и чудесах, явленных им. Также были пропеты тропарь и величание, посвященные празднику.

В завершение встречи иерей Димитрий окропил всех святой водой, пожелал заступничества Николая Чудотворца и вручил детям сладкие гостинцы.