Брянских сирот окропили святой водой
Брянское районное благочиние рассказало о попечении о сиротах.
19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, штатный клирик храма во имя Святителя Николая в Сельцо иерей Димитрий Тарасов вместе с участниками молодежного движения и работниками социальной службы побывали в Сельцовской школе-интернате для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имени Козыревой.
Как сообщили в Брянской епархии, гости рассказали детям о жизни святителя Николая и чудесах, явленных им. Также были пропеты тропарь и величание, посвященные празднику.
В завершение встречи иерей Димитрий окропил всех святой водой, пожелал заступничества Николая Чудотворца и вручил детям сладкие гостинцы.
Новости регионов
23 Декабря, 2016
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