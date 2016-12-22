В Брянске ищут свидетелей ДТП с участием велосипедиста
Брянская полиция разыскивает свидетелей ДТП, в результате которого пострадал велосипедист.
Как сообщили в региональном УМВД, 10 ноября около 7.45 на нерегулируемом перекрестке улиц Союзной и Куйбышева велосипедиста сбил водитель «Лады Калины». Велосипедист получил травмы.
УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 88, каб. 26-28. Телефон 74-88-87.
Новости регионов
22 Декабря, 2016
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