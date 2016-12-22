С Новым годом брянцев поздравят верблюд и страус эму

В субботу, 24 декабря, в зоопарке в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска пройдет предновогодний праздник.

Как рассказали в городской администрации, программа начнется в 12.00 и продлится до 17.00. Гостей будет встречать Дед Мороз. Детей и взрослых ждут викторины и конкурсы, самые активные участники получат подарки.

В зоопарке у колеса обозрения горожанам предлагают встретиться с обитателями контактного зоопарка: оленем, ламой, пони, верблюдом, енотом, норкой, голубями, павлином, страусом эму и другими животными.