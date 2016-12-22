МЧС предупредило брянцев о тумане и гололеде

В Брянской области прогнозируют мокрый снег туман и гололедицу.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Сегодня и завтра в регионе будет облачно, местами небольшие моросящие осадки с мокрым снегом, местами туман, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит -5…0 °С, днем – -3…+2 °С.

В МЧС призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.