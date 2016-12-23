В Брянске пес ждет хозяев на остановке

В Бежицком районе Брянска пес ждет хозяев на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщили в группе помощи бездомным животным «БИМ» в соцсетях. По словам местных жителей, крупный пес в ошейнике сидит на остановке по улице Демьяна Бедного.

«Собака добрая, контактная, сама залезла на лавку... Кого-то ждет... Присмотритесь, возможно это потеряшка», – обращаются к горожанам зоозащитники.