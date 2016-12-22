В Брянской области задержали иностранца с килограммом «соли» и «спайсов»

В Брянской области полицейские задержали наркоторговца с крупной партией синтетических наркотиков.

Как сообщили в региональном УМВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УКОН УМВД России по Брянской области задержали 24-летнего уроженца сопредельного государства.

По версии следствия, иностранец намеревался сбывать синтетические наркотики бесконтактным способом в Москоской и Брянской областях. На его съемной квартире обнаружено и изъято более килограмма «соли» и «спайсов».

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Иностранному гражданину грозит от 15 до 20 лет заключения.



