31 декабря в Брянске будет ходить бесплатный новогодний троллейбус

Накануне новогодних праздников и длительных выходных брянские железнодорожники проведут серию бесед на автомобильных предприятиях, расположенных в границах области, чтобы напомнить автомобилистам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, а также проведут внеочередные проверки содержания железнодорожных переездов в зимних условиях.