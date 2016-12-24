31 декабря в Брянске будет ходить бесплатный новогодний троллейбус
31 декабря по Брянску будет курсировать новогодний троллейбус № 4 «Юрфак БГУ – телецентр».
Как сообщили в троллейбусном управлении, проезд в троллейбусе будет бесплатным. За рулем будет сидеть Дед Мороз, а Снегурочка угостит детей и взрослых новогодними сладостями.
Расписание движения троллейбуса:
– отправление от телецентра: 10.22, 11.53, 13.23, 14.53;
– отправление от юрфака БГУ: 11.07, 12.38, 14.08, 15.38.
Новости регионов
26 Декабря, 2016
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