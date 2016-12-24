В Брянске МЧС незаконно проверяло индивидуальных предпринимателей

ГУ МЧС по Брянской области проверяло индивидуальных предпринимателей как физических лиц.

Как сообщили в региональной прокуратуре, нарушения выявлены в Володарском районе Брянска. Должностные лица отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Брянску областного ГУ МЧС проводили плановые проверки индивидуальных предпринимателей под видом проведения проверок физических лиц без внесения их в соответствующий план, утверждаемый органами прокуратуры.

Так, в апреле сотрудники отдела провели плановую проверку в отношении физического лица – собственника магазина «Мебель 5+». Однако прокурорская проверка показала, что собственник магазина зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 2004 года. При этом проверка не была включена в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Прокурор района внес начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы представление.

Кроме того, в декабре прокуратура пресекла проведение инспекторами пожарного надзора незаконной проверки деятельности индивидуального предпринимателя – собственника торгового центра, также не включенного в ежегодный план проверок.