С 31 декабря по 8 января троллейбусы в Брянске будут ходить «по-праздничному»
С 31 декабря по 8 января троллейбусы в Брянске будут ходить по специальному праздничному расписанию.
Как сообщили в троллейбусном управлении, 1, 2 и 7 января вместо маршрута № 12 «Камвольный комбинат – телецентр» будет работать троллейбусный маршрут «Дружба» – улица XXII Съезда КПСС – Центральный рынок».
В ночь с 6 на 7 января троллейбусы будут доставлять горожан на ночное богослужение в Брянский кафедральный cобор.
Доставка к собору
Володарский район:
Отправление от бульвара Щорса в 22.00 (ж/д вокзал – 22.17, набережная – 22.27, «Родина» – 22.35). Прибытие к собору в 22.42.
Фокинский район:
Отправление от мясокомбината в 22.03 (Брянск II – 22.15, «Родина» – 22.23). Прибытие к собору в 22.40
Бежицкий район:
Отправление от Дружбы в 21.50 (Стальзавод – 21.50, Бежицкий рынок – 22.04, Школа искусств – 22.09, 5-й микрорайон – 22.25, автовокзал – 22.37, «Родина» – 22.40). Прибытие к собору в 22.47.
Отправление от собора
Первая волна:
0.00-0.05 – посадка на троллейбус в Бежицкий район («Дружба»).
0.10-0.15 – посадка на троллейбус в Володарский район (бульвар Щорса).
0.25-0.30 – посадка на троллейбус в Фокинский район (мясокомбинат).
Вторая волна:
2.05-2.15 – посадка на троллейбус в Бежицкий район («Дружба»).
2.05-2.15 – посадка на троллейбус в Володарский район (бульвар Щорса).
2.05-2.15 – посадка на троллейбус в Фокинский район (мясокомбинат).
Посадка будет осуществляться на остановке «Площадь Революции» напротив собора в сторону площади Ленина. Стоимость проезда 16 рублей. В троллейбусах будут действовать все виды проездных билетов.
Новости регионов
26 Декабря, 2016
|-2
|$61
|€64
Клинцовская компания «Энтер IT-групп», с 2016 года имеющая членство в брянской «ОПОРЕ РОССИИ», завоевала две награды регионального этапа конкурса «Ты – предприниматель». Награждение прошло в конце минувшей недели.
«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершили работы по реконструкции подстанции 110/6 кВ Мичуринская.
Накануне новогодних праздников и длительных выходных брянские железнодорожники проведут серию бесед на автомобильных предприятиях, расположенных в границах области, чтобы напомнить автомобилистам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, а также проведут внеочередные проверки содержания железнодорожных переездов в зимних условиях.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.