С 31 декабря по 8 января троллейбусы в Брянске будут ходить «по-праздничному»

С 31 декабря по 8 января троллейбусы в Брянске будут ходить по специальному праздничному расписанию.

Как сообщили в троллейбусном управлении, 1, 2 и 7 января вместо маршрута № 12 «Камвольный комбинат – телецентр» будет работать троллейбусный маршрут «Дружба» – улица XXII Съезда КПСС – Центральный рынок».

В ночь с 6 на 7 января троллейбусы будут доставлять горожан на ночное богослужение в Брянский кафедральный cобор.

Доставка к собору

Володарский район:

Отправление от бульвара Щорса в 22.00 (ж/д вокзал – 22.17, набережная – 22.27, «Родина» – 22.35). Прибытие к собору в 22.42.

Фокинский район:

Отправление от мясокомбината в 22.03 (Брянск II – 22.15, «Родина» – 22.23). Прибытие к собору в 22.40

Бежицкий район:

Отправление от Дружбы в 21.50 (Стальзавод – 21.50, Бежицкий рынок – 22.04, Школа искусств – 22.09, 5-й микрорайон – 22.25, автовокзал – 22.37, «Родина» – 22.40). Прибытие к собору в 22.47.

Отправление от собора

Первая волна:

0.00-0.05 – посадка на троллейбус в Бежицкий район («Дружба»).

0.10-0.15 – посадка на троллейбус в Володарский район (бульвар Щорса).

0.25-0.30 – посадка на троллейбус в Фокинский район (мясокомбинат).

Вторая волна:

2.05-2.15 – посадка на троллейбус в Бежицкий район («Дружба»).

2.05-2.15 – посадка на троллейбус в Володарский район (бульвар Щорса).

2.05-2.15 – посадка на троллейбус в Фокинский район (мясокомбинат).

Посадка будет осуществляться на остановке «Площадь Революции» напротив собора в сторону площади Ленина. Стоимость проезда 16 рублей. В троллейбусах будут действовать все виды проездных билетов.