Жителя брянской деревни осудят за убийство не желавшей уходить женщины
29-летний житель деревни Городцы Трубчевского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве 32-летней женщины.
По версии следствия, ночью 21 октября мужчина выпивал со знакомой. Поссорившись с подругой, он сначала избил ее, а затем ударил ножом в область шеи. Рана оказалась смертельной.
Скрывая следы преступления, житель Городцов избавился от ножа и закопал труп во дворе своего дома. На допросе он рассказал, что разозлился после категорического отказа женщины покинуть его дом.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.
Новости регионов
27 Декабря, 2016
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