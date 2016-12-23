Жителя брянской деревни осудят за убийство не желавшей уходить женщины

29-летний житель деревни Городцы Трубчевского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве 32-летней женщины.

По версии следствия, ночью 21 октября мужчина выпивал со знакомой. Поссорившись с подругой, он сначала избил ее, а затем ударил ножом в область шеи. Рана оказалась смертельной.

Скрывая следы преступления, житель Городцов избавился от ножа и закопал труп во дворе своего дома. На допросе он рассказал, что разозлился после категорического отказа женщины покинуть его дом.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.