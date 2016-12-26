Брянцам запретили запускать фейерверки с балконов
В преддверии Нового года жителям Брянской области напомнили о правилах безопасности при использовании фейерверков и петард.
Правила обращения с пиротехническими изделиями стали отдельной темой совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Брянской области.
Прокурор области Александр Войтович акцентировал внимание на том, что использование фейерверков, бенгальских огней, хлопушек и другой пиротехники запрещено в закрытых помещениях, на крышах, балконах и лоджиях.
Заместитель начальника полиции УМВД по Брянской области Илья Блеклов отметил, что в местах массовых гуляний должны быть оборудованы безопасные буферные зоны, предназначенные специально для запуска фейерверков.
Новости регионов
28 Декабря, 2016
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