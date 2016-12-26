Брянцам запретили запускать фейерверки с балконов

В преддверии Нового года жителям Брянской области напомнили о правилах безопасности при использовании фейерверков и петард.

Правила обращения с пиротехническими изделиями стали отдельной темой совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Брянской области.

Прокурор области Александр Войтович акцентировал внимание на том, что использование фейерверков, бенгальских огней, хлопушек и другой пиротехники запрещено в закрытых помещениях, на крышах, балконах и лоджиях.

Заместитель начальника полиции УМВД по Брянской области Илья Блеклов отметил, что в местах массовых гуляний должны быть оборудованы безопасные буферные зоны, предназначенные специально для запуска фейерверков.