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Брянцам запретили запускать фейерверки с балконов

Опубликовано Вчера, 16:00

В преддверии Нового года жителям Брянской области напомнили о правилах безопасности при использовании фейерверков и петард.

Правила обращения с пиротехническими изделиями стали отдельной темой совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Брянской области.

Прокурор области Александр Войтович акцентировал внимание на том, что использование фейерверков, бенгальских огней, хлопушек и другой пиротехники запрещено в закрытых помещениях, на крышах, балконах и лоджиях.

Заместитель начальника полиции УМВД по Брянской области Илья Блеклов отметил, что в местах массовых гуляний должны быть оборудованы безопасные буферные зоны, предназначенные специально для запуска фейерверков.

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