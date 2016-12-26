В Брянске пенсионерку-рэкетиршу приговорили к 10 годам

55-летняя женщина, укравшая более 13 миллионов рублей и организовавшая похищение человека, и четверо ее подельников предстали перед Брянским областным судом.

Как сообщили в суде, с мая 2012 по сентябрь 2014 года женщина убеждала доверчивых брянцев получать кредиты в банках, обещая лично их выплатить. Сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей.

Одному из них она пообещала помочь в приобретении социального жилья, а затем, чтобы не возвращать деньги за невыполненное обещание, при помощи знакомого организовала его похищение, рассчитывая получить выкуп от родственников.

26 ноября 2015 в Брянске четверо подельников напали на возвращавшегося домой мужчину, но тот оказал активное сопротивление. После того как на помощь пришли прохожие, нападавшие вынуждены были скрыться.

Суд приговорил женщину к 10 годам исправительной колонии общего режима. Также ей предстоит выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей и компенсировать потерпевшим материальный ущерб.

Четверо ее подельников получили условные и реальные сроки – от двух с половиной до пяти лет. Приговор в силу еще не вступил.