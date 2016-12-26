Брянского автоинспектора судят за сокрытие ДТП
В Жуковский районный суд поступило уголовное дело в отношении сотрудника ОГИБДД МО МВД России «Жуковский».
Как сообщили в суде, государственный инспектор дорожного надзора, действуя вопреки интересам службы, не подготовил рапорт о выявлении признаков преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
ДТП произошло в октябре 2014 года. Автоинспектор не зарегистрировал его в книге учета и не передал материалы дела в орган предварительного расследования.
Перед судом сотрудник ГИБДД предстанет по обвинению в превышении должностных полномочий.
Новости регионов
28 Декабря, 2016
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