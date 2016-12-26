В Клинцах бутлегера приговорили к трем годам и штрафу
Предприниматель из Клинцов предстал перед городским судом по обвинению в торговле поддельным алкоголем и незаконном использовании средств индивидуализации.
Как сообщили в региональной прокуратуре, с января 2013 года по ноябрь 2015 года предприниматель незаконно приобретал, хранил и продавал в торговые точки Клинцов немаркированную алкогольную продукцию под видом оригинальной, в том числе известных брендов.
При обыске полицейские изъяли у него алкоголь на сумму более 15 миллионов рублей. Размер ущерба, причиненного правообладателям, превысил 28 миллионов рублей.
Суд приговорил торговца к трем годам исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 170 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил.
Новости регионов
28 Декабря, 2016
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