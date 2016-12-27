Железнодорожные пассажиры переходят с жалоб на предложения
Брянские железнодорожники отметили 50-процентный рост обращений пассажиров , причем речь идет не о жалобах, а о предложениях.
В том, что «Книга жалоб и предложений», которая имеется в каждом поезде, не просто «пережиток эпохи», а документ, в соответствием с которым строятся планы развития железнодорожного сообщения, начали объяснять сами железнодорожники. Но недоверчивая публика откликнулась встречной инициативой только после того, как конкретные предложения пассажиров были реализованы.
Заканчивающийся 2016 год был объявлен РЖД «годом пассажира». Для того, чтобы сломать стену недоверия, железнодорожники проводили на станциях Брянской области дни пассажиров, в ходе которых выслушивали и фиксировали все просьбы и замечания. И именно по просьбам пассажиров в регионе были введены три новых пригородных маршрута: Жуковка ‒ Суземка, Жуковка ‒ Орджоникидзеград, Орджоникидзеград ‒ Брянк Орловский. Расписание нескольких пригородных поездов было изменено также по требованию пассажиров.
В результате пассажиры поняли, что обращение к железнодорожникам действительно приводит к позитивным изменениям, и поток дельных предложений возрос на 50%.
Новости регионов
29 Декабря, 2016
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