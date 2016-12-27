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В Брянске Почта России пожаловалась на «Жилкомсервис»

Опубликовано Сегодня, 14:20

Брянский филиал Почты России пожаловался в УФАС на МУП «Жилкомсервис» Володарского района.

Как сообщили в Брянском УФАС, «Жилкомсервис» объявил о проведении запроса котировок на оказание услуг по обработке, доставке платежных документов и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги.

При этом, говорится в жалобе, «Жилкомсервис» ограничил количество участников и создал преимущества для одного участника торгов. Кроме того, установлены различные требования к участникам в документации о закупке.

Рассмотрение жалобы намечено на 9 января.

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