В Брянске Почта России пожаловалась на «Жилкомсервис»
Брянский филиал Почты России пожаловался в УФАС на МУП «Жилкомсервис» Володарского района.
Как сообщили в Брянском УФАС, «Жилкомсервис» объявил о проведении запроса котировок на оказание услуг по обработке, доставке платежных документов и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги.
При этом, говорится в жалобе, «Жилкомсервис» ограничил количество участников и создал преимущества для одного участника торгов. Кроме того, установлены различные требования к участникам в документации о закупке.
Рассмотрение жалобы намечено на 9 января.
Новости регионов
29 Декабря, 2016
|-3
|$61
|€64
Перед Новым годом все дети с нетерпением ждут чуда — загадывают желания и ждут подарков от Деда Мороза. Особенно дети из приютов. Брянская «ОПОРА РОССИИ» привезла подарки детям из карачевского приюта.
«Ростелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию личный кабинет для корпоративных клиентов по всей стране. Интерфейс личного кабинета прост, удобен в использовании и интуитивно понятен. Это - полноценный офис самообслуживания, управление которым доступно в круглосуточном режиме через интернет.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в рамках объявленного ПАО «Россети» «Года инженера» проводится большая работа, направленная на популяризацию инженерных профессий. Особое внимание в ней уделяется профориентационным встречами с молодежью, в частности - со студентами профильных учебных заведений.
Во время новогодних праздников, с 1 января по 8 января 2017 года, пригородные поезда Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут курсировать по измененному расписанию.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.