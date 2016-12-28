В Брянске открылась новогодняя выставка «Трезвый образ жизни»
В преддверии Нового года Брянске открылась выставка, посвященная трезвому образу жизни.
Выставку по благословению митрополита Брянского и Севского Александра проводит епархиальное общество «Трезвение».
Как рассказали в Брянской епархии, с 30 декабря по 19 января в нижнем храме Брянского кафедрального собора будет работать передвижная выставка-лекторий «Человеческий потенциал России. Трезвый образ жизни». Лекция состоится 5 января в 11.00.
С 20 по 22 января «Трезвение» проведет в Брянске трехдневные курсы «Как помочь близкому человеку преодолеть алкогольную зависимость». Алкоголезависимых и их родственников ждут по улице Ульянова, 11. Начало бесплатных занятий 20 января в 18:30. Справки по телефону 8-980-300-63-85.
Новости регионов
30 Декабря, 2016
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